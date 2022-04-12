Путин прибыл с рабочей поездкой в Амурскую область

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин в День космонавтики прилетел с рабочей поездкой в Благовещенск, сообщает ТАСС.

У президента запланировано посещение космодрома Восточный вместе с Александром Лукашенко. Лидеры двух стран ознакомятся с ходом строительства космодрома, после чего Путин вручит государственные награды летчикам-космонавтам и вместе с Лукашенко пообщается с работниками космодрома.

После этого президенты проведут переговоры, на которых обсудят развитие двустороннего сотрудничества, ситуацию на Украине и совместное противодействие санкциям Запада. По итогам запланирована пресс-конференция Путина и Лукашенко.

Также Путин планирует провести в Благовещенске рабочие встречи с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным и губернатором Амурской области Василием Орловым.

Ранее Рогозин заявил, что не исключает через 15–20 лет возобновления космического сотрудничества с США. Он подчеркнул, что в результате может расшириться состав участников совместных миссий к Луне или Марсу.

До этого Рогозин заявил об отказе партнеров по МКС снять санкции против России. Он отметил, что главы NASA, Европейского и Канадского космических агентств сообщили, что санкции против России не вредят сотрудничеству по Международной космической станции (МКС).

При этом, по его словам, глава NASA выразил приверженность сотрудничеству по МКС, включая взаимодействие с подпавшими под санкции научным институтом ЦНИИмаш и РКЦ "Прогресс". А глава ЕКА выступил в роли почтальона, подтвердив, что он такие вопросы не решает.