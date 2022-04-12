Путин поздравил россиян с Днем космонавтики

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе посещения космодрома Восточный в Амурской области поздравил с Днем космонавтики работников отрасли, а также всех граждан России и Белоруссии.

"От всей души поздравляю с праздником всех наших граждан – граждан России, граждан Белоруссии, всех наших соотечественников, космонавтов и коллектив космодрома Восточный, ветеранов и работников военно-космической отрасли", – приводит слова Путина ТАСС.

Ранее сообщалось, что в честь праздника космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, работающие на борту Международной космической станции (МКС), получили подарки. Памятные вещи были заранее размещены в грузе, доставленном на МКС. Накануне праздника космонавты достали сами упаковки, а вскрыли их уже 12 апреля.

День космонавтики 12 апреля был установлен в качестве праздника указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года. Международный день полета человека в космос также учрежден Генассамблеей ООН.

