Анастасия Ракова анонсировала открытие аэрокосмических классов в Москве

07:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы
С нового учебного года в столичных школах откроют аэрокосмические классы, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Они будут работать в рамках нового направления проекта "Инженерный класс в московской школе". Соответствующее соглашение подписали городской департамент образования и науки и госкорпорация "Роскосмос", передает портал мэра и правительства Москвы.
"Предпрофессиональные классы – одно из ключевых направлений развития московского образования. Многие дети уже со школы активно интересуются своим профессиональным будущим, такие классы дают отличную возможность заранее познакомиться с профессией и получить необходимые навыки для продолжения учебы в высших учебных заведениях", – подчеркнула Ракова.
Она добавила, что аэрокосмические классы являются перспективным и востребованным для России направлением. Ученики будут углубленно изучать технические предметы – математику, физику, информатику. Для них также организуют дополнительные курсы, связанные с аэрокосмической отраслью. В частности, по аэродинамике и баллистике, навигации, механике космического полета и геоинформатике.
В настоящее время идут разработка стандарта обучения и подготовка программ дополнительного образования, в том числе виртуальных туров по организациям космической отрасли и лекций. Продемонстрировать полученные знания ученики аэрокосмических классов смогут во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов "Большие вызовы", на Национальной технологической олимпиаде и во Всероссийском ракетостроительном чемпионате "Реактивное движение".
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подчеркнул, что госкорпорация постоянно работает над развитием кадрового потенциала.
"Одна из важнейших задач сегодня – воспитание молодого поколения будущих ученых, инженеров, специалистов и космонавтов, которые придут в отрасль и будут работать над повышением ее научно-исследовательского потенциала, внедрением современных технологий и созданием нового поколения ракетно-космической техники", – отметил Рогозин.
Участвовать в реализации образовательного проекта будут также Государственный космический научно-производственный центр имени С. А. Лавочкина, Центр подготовки космонавтов Ю. А. Гагарина, ракетно-космическая корпорация "Энергия" и другие.
Ранее сообщалось, что сборная Москвы завоевала 14 дипломов победителей в финале Всероссийской олимпиады школьников по физике. Еще 56 участников получили звания призеров.
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