Москвичи завоевали 14 дипломов победителей на Всероссийской олимпиаде школьников по физике

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сборная Москвы в финале Всероссийской олимпиады школьников по физике завоевала 14 дипломов победителей. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что еще 56 участников получили звания призеров.

Как уточняется, состязание состояло из двух туров: экспериментального и теоретического. В первом туре ребятам необходимо было придумать, как с помощью выданного оборудования найти запрашиваемые величины или проанализировать зависимости. Во втором туре школьники решали пять уникальных авторских задач.

Ранее сообщалось, что школьники из Москвы завоевали 76 дипломов в финале всероссийской олимпиады по итальянскому, испанскому и китайскому языкам, награды получили ученики 28 столичных школ.

Финал состоял из двух этапов – письменного, включающего в себя аудирование, чтение, лексико-грамматический тест и другие задания, и устного, в котором участники олимпиады продемонстрировали мастерство диалога и повествования. Задания были рассчитаны на учеников 9–11-х классов.