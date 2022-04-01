Школьники из Москвы завоевали 76 дипломов на всероссийской олимпиаде по иностранным языкам

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Школьники из Москвы завоевали 76 дипломов в финале всероссийской олимпиады по итальянскому, испанскому и китайскому языкам, награды получили ученики 28 столичных школ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Завершились финальные соревнования всероссийской олимпиады школьников по итальянскому, испанскому и китайскому языкам. Они проходили с 28 марта по 1 апреля в Нижегородском государственном лингвистическом университете имени Добролюбова. Московские школьники завоевали более двух третей от всех дипломов", – говорится в сообщении.
Победителями финального этапа олимпиады по итальянскому языку стали трое столичных школьников, однако абсолютное лидерство завоевали Никита Воронцов из школы № 338 имени Героя Советского Союза Александра Авдеева и Вениамин Пискунов из школы № 1811 "Восточное Измайлово". Еще 16 учеников заняли призовые места.
"Лучшими среди изучающих испанский язык стали 39 москвичей. Дипломы победителей получили восемь московских школьников, призером стал 31 ученик. Абсолютным победителем был признан одиннадцатиклассник Марк Юсупов из школы № 1252 имени Сервантеса", – отмечается в релизе.
Лучшими в финале олимпиады по китайскому языку стали трое школьников из Москвы, еще 15 учеников завоевали дипломы призеров.
Финал состоял из двух этапов – письменного, включающего в себя аудирование, чтение, лексико-грамматический тест и другие задания, и устного, в котором участники олимпиады продемонстрировали мастерство диалога и повествования. Задания были рассчитаны на учеников 9–11-х классов.
Ранее московские ученики стали победителями Всероссийской олимпиады школьников по географии, получив 59 дипломов. Награды получили 32 учащихся столичных школ, 17 человек стали победителями, 42 – призерами. Абсолютную победу одержал одиннадцатиклассник из школы № 171.
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