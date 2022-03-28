Директор Института Конфуция рассказал о выборе курсов по изучению китайского языка

Фото: портал мэра и правительства Москвы
При поиске курсов китайского языка не стоит доверять различным тайным методикам ускоренного обучения, лучше настроиться на долгую и кропотливую работу. Об этом "Газете.ру" рассказал директор Института Конфуция при РГГУ Тарас Ивченко.
Он назвал шарлатанами тех, кто предлагает без особого труда освоить язык в естественном потоке речи. Некоторые также пытаются избежать изучения иероглифики и фонетики, однако без этого невозможно освоить язык.
"Вы не должны думать: "Я хотел бы учить только разговорный язык, ничего другого мне не нужно. Ну и желательно месяца за три, а может быть, пять". Так подходить к языку нельзя, это мифы, и когда они столкнутся с реальностью, у вас могут опуститься руки и вы сдадитесь", – пояснил Ивченко.
Эксперт также посоветовал людям без подготовки и опыта изучения иностранных языков не полагаться на самоучители и отдать предпочтение преподавателям. Ивченко также рекомендовал новичкам заниматься не с носителем языка.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова рассказала, что в России постепенно увеличивается количество школьников, изучающих китайский язык. По ее словам, рост восточного языкового направления шел и раньше. Ежегодно проводятся все более интенсивные олимпиады по китайскому языку.
"Москва с акцентом": Китай
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