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Участие Турции в швейцарском саммите по Украине будет неправильным, так как это вражеское для России мероприятие. Таким мнением поделился председатель турецкой партии "Родина" Догу Перинчек.

Политик отметил, что данная конференция не ставит целью достичь мира и найти пути урегулирования конфликта. Для этих задач на саммит необходимо было бы пригласить РФ, считает он.

"Ряд государств Евразии заявили о своем неучастии поняв, что урегулирование (без России. – Прим. ред.) невозможно. Эта конференция против России, желание Запада создать фронт против России. Коллективный Запад хочет собрать все больше союзников против России", – приводит РИА Новости слова Перинчека.

Он добавил, что реализация планов западных стран на Украине означает ущемление интересов Турции со стороны США и всего Запада.

Ранее швейцарская партия "Демократический союз центра" (UDC) призвала местные власти пригласить Россию на конференцию по Украине 15 и 16 июня. По мнению политиков, сейчас мероприятие выглядит как односторонняя встреча по пропаганде и вооружению.

До этого президент Филиппин Фердинанд Маркос заявил, что решение украинского конфликта должно устраивать не только Киев, но и остальной мир.