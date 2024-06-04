Партия Швейцарии UDC призвала власти пригласить РФ на саммит по Украине

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Швейцарская партия "Демократический союз центра" (UDC) призвала местные власти пригласить Россию на конференцию по Украине 15 и 16 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление движения.

По мнению политиков, сейчас мероприятие выглядит как односторонняя встреча по пропаганде и вооружению. Такие обстоятельства могут еще больше вовлечь Швейцарию в этот конфликт, уверены они.

"Поэтому федеральный совет должен приложить все усилия, для того чтобы российская сторона также участвовала в Бюргенштокской конференции", – следует из заявления.

Депутаты пояснили, что имеют в виду создание официального приглашения для РФ.

Мирная конференция по Украине пройдет 15–16 июня в Швейцарии. Мероприятие в Бюргенштоке посетят представители G7, G20, ЕС, БРИКС и других объединений. Всего в конференции примут участие более 160 делегаций, однако Россия на ней присутствовать не будет.

