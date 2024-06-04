Президент Болгарии Радев: Запад нарушил красные линии по украинскому конфликту

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Президент Болгарии Румен Радев заявил, что страны Запада своими действиями нарушают все красные линии в ситуации украинского конфликта. Об этом со ссылкой на слова президента сообщает Болгарское национальное телевидение.

Таким образом Радев прокомментировал, в частности, недавнее решение Вашингтона разрешить Киеву применять западное оружие для атак по территории РФ.

По словам болгарского президента, до этого момента в отношении конфликта на Украине существовали две красные линии, сдерживающие эскалацию: ограничение географических рамок конфликта только территорией Украины и недопущение прямого столкновения между НАТО и Россией. Однако на сегодняшний день эти линии уже нарушены, считает Радев.

Предстоящий саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне является экзистенциальным и не будет похожим на другие встречи блока, заявил президент Болгарии. Он добавил, что обязательно выскажет свою позицию по Украине, если отправится на данный саммит.

31 мая президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать американское оружие для ведения контрбатарейной борьбы с целями, расположенными на российской территории и угрожающими Харькову. Вместе с тем политика США относительно запрета на применение ракет ATACMS не изменилась.

Позже координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон готов к обсуждению с Украиной вопросов расширения географии ударов по территории России.