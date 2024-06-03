Сенат Швейцарии отклонил выделение доппомощи Украине в размере 5,6 млрд долларов

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Сенат Швейцарии отклонил инициативу о выделении чрезвычайной дополнительной помощи Украине в размере 5,6 миллиарда долларов и 11,1 миллиарда долларов на нужды армии. Это следует из заявления, опубликованного на сайте парламента страны.

Против создания Фонда безопасности Швейцарии и мира в Европе проголосовали 28 человек, еще 15 высказались положительно. Отрицательное решение аргументировали тем, что средства на армию и на Украину являются плановыми, поэтому их нельзя рассматривать как чрезвычайные.

5,6 миллиарда долларов на восстановление и поддержку Украины Швейцария планировала выделить к 2036 году. При этом 1,66 миллиарда долларов из них намеревались отправить стране к 2028 году.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что страна не будет отправлять оружие Украине. Она отметила, что власти страны не обсуждали закон "О чрезвычайном положении". Амхерд также отметила, что Швейцария продолжит приобретать боеприпасы, несмотря на их дефицит в европейских странах.

