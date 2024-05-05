Президент Швейцарии Амхерд: страна не будет отправлять оружие Украине

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Швейцария не будет отправлять оружие Киеву, пообещала глава государства Виола Амхерд. Ее цитирует РИА Новости.

"Закон "О чрезвычайном положении" не обсуждался. К праву на чрезвычайную ситуацию можно прибегнуть только в случае крайней необходимости, как, например, во время кризиса, вызванного коронавирусом. В настоящее время парламент обсуждает поправку к закону о военном имуществе", – уточнила она.

Амхерд также отметила, что Швейцария продолжит приобретать боеприпасы, несмотря на их дефицит в европейских странах.

В середине июня в Бюргенштоке пройдет конференция по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

В министерстве иностранных дел Швейцарии уточнили, что Россию пока не пригласили на мирный саммит. В ведомстве подчеркнули, что всегда готовы пригласить РФ, но она должна быть вовлечена в процесс урегулирования конфликта.

В свою очередь, в посольстве РФ в Швейцарии назвали бессмысленным обсуждение мира без России.

