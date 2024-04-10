В МИД Швейцарии заявили о необходимом участии РФ в мирном процессе по Украине

Фото: 123RF/william87

Участие РФ в конференции по мирному урегулированию конфликта на Украине необходимо для достижения мира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МИД Швейцарии Пьера-Алена Эльчингера.

"Конференция должна заложить основу для мирного процесса. Россия неоднократно заявляла, в том числе публично, что не заинтересована в участии в этой первой встрече", – подчеркнул он.

По словам представителя ведомства, окончательный список участников конференции объявят за несколько дней до нее.

"В общей сложности около 120 государств будут приглашены на уровень глав государств и правительств", – добавил он.

Ранее пресс-секретарь швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер подтвердил, что в Швейцарии идут подготовительные работы к проведению мирной конференции по Украине. Дату, место проведения и список стран-участниц сообщат своевременно, добавил он.

В свою очередь, пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов сообщил, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине. В любом случае Москва не присоединится к мероприятию, указал он.

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что российская сторона готова обсуждать действительно серьезные предложения по Украине, которые будут основаны на учете законных интересов России. Он также напомнил, что РФ не раз заявляла, что не собирается участвовать в подобных встречах, а также обсуждать "формулу Зеленского".

