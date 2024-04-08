МИД Швейцарии подтвердил подготовку к проведению мирной конференции по Украине

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В Швейцарии идут подготовительные работы к проведению мирной конференции по Украине. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер.

Он отметил, что страна выразила готовность по просьбе Киева провести у себя первую конференцию высокого уровня по теме мира на Украине. Дату, место проведения и список стран-участниц сообщат своевременно, добавил Эльчингер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что РФ не будет участвовать в мирной конференции по Украине, даже если ее туда пригласят. По ее словам, мероприятие будет посвящено продвижению ультимативной "формулы Зеленского", хотя его швейцарские организаторы, считает она, делают вид, что ищут общий знаменатель мирных инициатив разных стран.

Позже украинский президент Владимир Зеленский признал, что на саммит в Швейцарию хотят приехать не все страны – партнеры Украины. По его мнению, большинство государств поддерживает Киев, однако некоторые до сих пор балансируют в отношениях между странами, так как продолжают зарабатывать деньги в России.