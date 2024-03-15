15 марта, 23:11Политика
Китай в СБ ООН заявил о готовности способствовать переговорам РФ и Украины
Фото: depositphotos/Fotofabrika
Пекин готов обеспечить необходимые условия для начала переговоров между Киевом и Москвой. Такое заявление сделал заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан.
Об этом Шуан сообщил в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН по украинской тематике.
"Китай готов обеспечить необходимые условия для России и Украины для вступления в переговоры и продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому решению кризиса", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели призвал не навязывать Киеву и Москве решения для мирных переговоров. Он подчеркнул, что в этом вопросе следует ждать, когда стороны сами будут готовы к диалогу.
Владимир Путин подчеркивал, что РФ готова к переговорам, однако это должен быть серьезный разговор с гарантиями безопасности РФ. Российский лидер заявил, что это не должно подразумевать передышку для ВСУ.
Владимир Путин обозначил, на каких условиях Россия готова вести переговоры с Украиной
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