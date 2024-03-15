Китай в СБ ООН заявил о готовности способствовать переговорам РФ и Украины

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Пекин готов обеспечить необходимые условия для начала переговоров между Киевом и Москвой. Такое заявление сделал заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан.

Об этом Шуан сообщил в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН по украинской тематике.

"Китай готов обеспечить необходимые условия для России и Украины для вступления в переговоры и продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому решению кризиса", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели призвал не навязывать Киеву и Москве решения для мирных переговоров. Он подчеркнул, что в этом вопросе следует ждать, когда стороны сами будут готовы к диалогу.

Владимир Путин подчеркивал, что РФ готова к переговорам, однако это должен быть серьезный разговор с гарантиями безопасности РФ. Российский лидер заявил, что это не должно подразумевать передышку для ВСУ.

Владимир Путин обозначил, на каких условиях Россия готова вести переговоры с Украиной