В МИД РФ отвергли участие России в конференции по Украине в Швейцарии

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Россия не будет принимать участие в мирной конференции по вопросу мира на Украине, даже если ее туда пригласят, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Этот форум будет посвящен продвижению ультимативной "формулы Зеленского", хотя его швейцарские организаторы делают вид, что ищут общий знаменатель мирных инициатив разных стран", – приводятся ее слова на сайте ведомства.

Дипломат объяснила, что смысл "формулы" в том, чтобы Россия вывела свои войска на границы 1991 года, выплатила репарации и была привлечена к ответственности. Однако для большей привлекательности ультиматумы Киева дополнили положениями о продовольствии, безопасности, экологии и энергетике, чтобы привлечь страны Глобального Юга, уверена Захарова.



"Три базовых ультиматума не меняются, а законные российские интересы игнорируются", – добавила представитель МИД.

Также она напомнила, что Швейцария не является площадкой для обсуждения миротворческих инициатив, так как для этого нужно обладать нейтральным статусом. Швейцария, уверена Захарова, сейчас открыто занимает проукраинскую и антироссийскую позицию, применяя санкции и рассматривая вариант изъятия замороженных активов РФ.

Захарова добавила, что опыт соглашений в Минске и переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году показал "недоговороспособность" Украины и Запада. Она уверена, что им нужен не мир, а перемирие после поражений Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы дать им передышку.

"Со своей стороны Россия остается открытой к переговорам по урегулированию украинского кризиса <...> Язык ультиматумов для России неприемлем", – сказала Захарова.

Как сообщает радиостанция "Комсомольская правда", ситуация на Украине может достигнуть поворотного момента уже к лету 2024 года из-за истощения ВСУ. Так как украинские войска слабеют, а российские адаптировались, есть вариант мощного прорыва на поле боя.

Ранее официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели призвал не навязывать Киеву и Москве решения для мирных переговоров. Он уверен, что в этом вопросе следует ждать, когда стороны сами будут готовы к диалогу.

Владимир Путин подчеркивал, что РФ готова к переговорам, однако это должен быть серьезный разговор с гарантиями безопасности РФ. Российский лидер заявил, что это не должно подразумевать передышку для ВСУ.

Владимир Путин обозначил, на каких условиях Россия готова вести переговоры с Украиной