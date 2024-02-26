Песков назвал смехотворным заявление Зеленского о мирных переговорах

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал несерьезным и смехотворным обсуждение мирных инициатив Украины с Европой без участия России, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Он напомнил, что никаких контактов между Россией и Украиной на эту тему не было.

"Речь о странном женевском формате конференции по обсуждению мирного плана (президента Украины Владимира Зеленского. – Прим. ред.) Зеленского. Мы говорили, что это странный формат – мирные планы обсуждаются без России", – сказал представитель Кремля.

Он предположил, что в заявлении Зеленского говорилось лишь о развитии этого формата, не более того.

Накануне президент Украины анонсировал два саммита по обсуждению урегулирования российско-украинского конфликта. По его словам, первый якобы пройдет весной в Швейцарии, а второй – на другом континенте.

Также Зеленский сообщил, что Украина может потерять еще больше территорий, так как на передовой складывается тяжелая ситуация для ВСУ. Он сообщил, что соотношение сил у ВСУ с армией России сейчас 1 к 7. По его мнению, для того, чтобы "оттеснить россиян", соотношение сил должно быть 1 к 1,5, поэтому для Украины сейчас "важно не потерять людей".

При этом украинский президент сообщил, что потери ВСУ на фронте с 24 февраля 2022 года составляют 31 тысячу человек. Количество раненых и пропавших без вести Зеленский не назвал.

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