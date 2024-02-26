Зеленский признал возможность еще больших территориальных потерь Украины

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Украина может потерять еще больше территорий, так как на передовой складывается тяжелая ситуация для ВСУ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции "Украина. 2024 год".

"Давление на фронте очень сильное. <…> Мы будем терять 100 метров, 50 метров. Это для нас важно, но стратегически важнее не терять людей", – приводит его слова РИА Новости.

Зеленский также сообщил, что соотношение сил у ВСУ с армией России сейчас 1 к 7. По его мнению, для того, чтобы "оттеснить россиян", соотношение сил должно быть 1 к 1,5, поэтому для Украины сейчас "важно не потерять людей".

При этом украинский президент также заявил, что потери ВСУ на фронте с 24 февраля 2022 года составляют 31 тысячу человек. Количество раненых и пропавших без вести Зеленский не назвал.

Комментируя это заявление украинского лидера, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Зеленский намеренно занизил эти цифры, чтобы Запад продолжил оказывать Киеву военную помощь. По ее словам, то, что Зеленский врет, понимает каждый гражданин Украины.



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