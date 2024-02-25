Зеленский заявил, что потери ВСУ составили 31 тысячу человек

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Потери украинских войск с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек, сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Его слова передает РИА Новости.

При этом он не смог назвать потери ранеными и пропавшими без вести.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не может раскрыть потери среди личного состава ВСУ. Одновременно с этим он признал, что в зоне боевых действий "гибнет все больше украинских солдат". По его мнению, это происходит из-за того, что страны Запада медлят с поставками вооружений.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в рамках селекторного совещания заявлял, что потери украинской армии за прошлый год составили 215 тысяч человек. По его словам, Вооруженные силы РФ методично снижают потенциал вражеских войск в ходе спецоперации на Украине.

Экс-генпрокурор и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко сообщил, что потери украинских войск с начала конфликта составляют 500 тысяч солдат убитыми и тяжелораненными. Он уточнил, что в месяц потери Киева оцениваются в несколько десятков тысяч военнослужащих, поэтому была предложена мобилизация.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения