25 февраля, 20:34Политика
Захарова прокомментировала заявление Зеленского о потерях
Фото: mid.ru
Официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Владимира Зеленского о потерях ВСУ якобы в 31 тысячу человек, заявила, что он врет. Об этом сообщает РИА Новости.
Захарова подчеркнула: то, что Зеленский врет, понимает каждый гражданин Украины.
"Раньше он за людей не считал русскоязычное население Донбасса, сейчас он за людей перестал считать население оставшихся частей Украины", – подчеркнула Захарова.
По ее словам, Зеленский занизил в разы количество потерь, чтобы ложными сведениями отчитаться перед Западом и продолжать получать финансовую поддержку.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери украинских войск с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек. При этом он не смог назвать потери ранеными и пропавшими без вести.
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