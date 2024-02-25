Захарова прокомментировала заявление Зеленского о потерях

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Официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Владимира Зеленского о потерях ВСУ якобы в 31 тысячу человек, заявила, что он врет. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова подчеркнула: то, что Зеленский врет, понимает каждый гражданин Украины.

"Раньше он за людей не считал русскоязычное население Донбасса, сейчас он за людей перестал считать население оставшихся частей Украины", – подчеркнула Захарова.

По ее словам, Зеленский занизил в разы количество потерь, чтобы ложными сведениями отчитаться перед Западом и продолжать получать финансовую поддержку.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери украинских войск с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек. При этом он не смог назвать потери ранеными и пропавшими без вести.