Зеленский признал, что не все страны хотят участвовать в саммите по Украине в Швейцарии

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На саммит по Украине в Швейцарии хотят приехать не все страны-партнеры Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS.

По его словам, Киев ожидает от партнеров согласия на участие в саммите, но "это сложно, потому что партнеры должны подтвердить, что они будут".

Зеленский заявил, что большинство стран поддерживает Украину, но некоторые до сих пор балансируют в отношениях между странами, потому что продолжают зарабатывать деньги в России.

Ранее западные СМИ сообщали, что Китай может начать бойкотировать возможные переговоры, если туда не пригласят представителей России. В частности, Пекин якобы пытается убедить Евросоюз позволить Москве принять участие в конференции в Швейцарии.

Владимир Путин до этого подчеркивал, что РФ готова к переговорам, однако это должен быть серьезный разговор с гарантиями безопасности РФ. Российский лидер заявил, что это не должно подразумевать передышку для ВСУ.

