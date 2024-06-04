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04 июня, 13:23

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Песков: отказавшиеся от участия в конференции по Украине страны не хотят зря тратить время

Многие страны не приедут на конференцию по Украине, чтобы не тратить время – Песков

Фото: kremlin.ru

Нежелание ряда стран участвовать в швейцарской конференции по Украине связано с тем, что они не хотят тратить время впустую, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, все дело в том, что обсуждение украинской проблематики без участия России не ориентировано на какой-либо результат.

"Страны не хотят принимать участия в мероприятии, в котором нет целеполагания", – сказал представитель Кремля.

Подобное обсуждение он назвал абсурдным занятием и праздным времяпрепровождением.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский совместно с "друзьями" из западных государств лично обзванивали и просили лидеров стран СНГ приехать на мирную конференцию в Швейцарию, но все отказались.

По словам Галузина, ближайшие союзники и друзья РФ из СНГ прекрасно понимают суть данной конференции. К миру она не имеет никакого отношения, пояснил замглавы МИД.

Мирная конференция по Украине пройдет 15–16 июня в Швейцарии. Мероприятие в Бюргенштоке посетят представители G7, G20, ЕС, БРИКС и других объединений. Всего в конференции примут участие более 160 делегаций, однако Россия на ней присутствовать не будет.

Саудовская Аравия и Китай уже отказались от участия в мероприятии без РФ. Венгрия еще не приняла решение. Вашингтон на саммите представят вице-президент США Камала Харрис и советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

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