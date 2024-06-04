Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Урегулирование украинского конфликта без участия России невозможно. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина, прокомментировавшего предстоящий саммит по Украине в Швейцарии.

По словам спикера ГД, на этой встрече будет "как минимум один умственный инвалид – украинский президент Владимир Зеленский". Он отметил, что его полномочия как главы государства закончились.

Все больше стран убеждаются, что политика Соединенных Штатов и Евросоюза основывается на лицемерии и двойных стандартах, подчеркнул Володин. По его мнению, США и ЕС пытаются как можно больше стран пригласить на саммит, "врут о своем стремлении к мирному регулированию" и в то же время разрешают Украине наносить удары западным оружием по российской территории.

Мирная конференция по Украине пройдет 15–16 июня в Швейцарии. Мероприятие в Бюргенштоке посетят представители G7, G20, ЕС, БРИКС и других объединений. Всего в конференции примут участие более 160 делегаций, однако Россия на ней присутствовать не будет.

Саудовская Аравия и Китай уже отказались от участия в мероприятии без РФ. Венгрия еще не приняла решение. Вашингтон на саммите представят вице-президент США Камала Харрис и советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.