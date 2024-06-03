Венгрия не решила, будет ли участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

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Венгрия пока не приняла решение, будет ли участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, так как сомневается в ее эффективности. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто, передает РИА Новости.

"Мы еще не приняли решение. И я скажу вам почему. С одной стороны, мы действительно уважаем Швейцарию. Мы уважаем швейцарские усилия по достижению мира", – заявил он.

Сийярто отметил, что главным вопросом остается то, имеет ли мирная конференция смысл, если на ней не присутствуют обе стороны конфликта. По его словам, в таком случае останется непонятным, "имеет ли вся конференция смысл с точки зрения конечной цели, а именно – стремления к миру".

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что Будапешт придерживается мнения, что мирная конференция имеет реальный смысл и дает наибольшую надежду на мир, если обе стороны сидят за столом.

Конференция по Украине пройдет в Бюргенштоке 15–16 июня. На мероприятие приедут представители "Большой семерки", "Большой двадцатки", ЕС, БРИКС и других объединений. Всего в конференции примут участие более 160 делегаций, однако Россия на ней присутствовать не будет.

Саудовская Аравия и Китай уже отказались от участия в конференции без России.

