Reuters: КНР не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

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Китай подтвердил, что не будет участвовать в мирном саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно их информации, КНР отклонила предложение, потому что поставленные ей условия, необходимые для участия, не были выполнены, в том числе присутствие РФ. По их словам, Китай сообщил дипломатам, что среди невыполненных условий было признание конференции как Украиной, так и Россией, их равноправное участие в ней и честное обсуждение предложений.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал страны Глобального Юга отказаться от участия в мирной конференции по Украине, запланированной в Швейцарии на 15–16 июня. Он считает, что противостояние обрело глобальную проекцию, потому что Запад вовлекает в него страны мирового большинства, стремясь ограничить их взаимодействие с Россией. Лавров предполагает, что на саммите не будут обсуждать варианты урегулирования украинского конфликта.