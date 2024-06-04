МИД РФ: Зеленский лично просил глав СНГ приехать в Швейцарию

Фото: 123RF/wladyslawmus

Украинский президент Владимир Зеленский совместно с "друзьями" из западных государств лично обзванивали и просили лидеров стран СНГ приехать на мирную конференцию в Швейцарию, но все отказались. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя главы МИД РФ Михаила Галузина.

"Была задействована "тяжелая артиллерия" <...> Знаем, что никто из них на подобные уговоры не поддался", – прокомментировал он.

По словам Галузина, ближайшие союзники и друзья РФ из СНГ прекрасно понимают суть данной конференции. К миру она не имеет никакого отношения, пояснил замглавы МИД.

Галузин считает саммит попыткой быстро собрать антироссийскую коалицию и предъявить РФ ультиматум, "создать видимость общемировой поддержки непроходной формулы Зеленского". Подобные мероприятия не способствуют политическому урегулированию, они бессмысленны и априори обречены на провал, подчеркнул он.

Замглавы МИД утверждает, что мирная конференция – это закамуфлированное продолжение зашедшего в тупик "копенгагенского формата" по продвижению тупиковой "формулы Зеленского". Киев и его западные союзники активно пытались завлечь представителей стран глобального Юга и Востока на встрече в Джидде, Валлетте и Давосе, напомнил Галузин.

Ранее Саудовская Аравия отказалась участвовать в саммите по Украине в Швейцарии. Решение обусловлено отсутствием делегации из России.

До этого КНР подтвердила, что не будет участвовать в конференции, посвященной урегулированию конфликта на Украине. Китай отклонил предложение, потому что поставленные ему условия, необходимые для участия, не были выполнены, в том числе присутствие РФ.