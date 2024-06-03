Президент Филлипин: решение украинского конфликта должно устраивать не только Киев

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Президент Филиппин Фердинанд Маркос принял лидера Украины Владимира Зеленского в своей резиденции в Маниле и заявил, что решение украинского конфликта должно устраивать не только Киев, но и остальной мир. Об этом сообщает Life.ru.

По словам Маркоса, Филиппины хотят продолжать помогать Украине через ООН в Евросоюз (ЕС), чтобы способствовать укреплению мира и прекращению огня. Он уточнил, что вернуться к ситуации, которая морально приемлема для Украины, и остального мира, будет трудно.

В свою очередь, Зеленский попросил филиппинского президента направить Киеву психотерапевтов, которые окажут помощь личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Маркоса.

Президент Филиппин ответил, что будет рад сделать все, чтобы помочь людям, затронутым конфликтом.

"Это то, что, я думаю, мы в состоянии предложить", – добавил он.

Ранее сообщалось, что 15–16 июня в Швейцарии состоится мирный саммит по Украине. На мероприятие в Бюргенштоке приедут представители "Большой семерки", "Большой двадцатки", ЕС, БРИКС и других объединений. Всего в конференции примут участие более 160 делегаций, однако Россия на ней присутствовать не будет.

Саудовская Аравия и Китай уже отказались от участия в мероприятии без России.