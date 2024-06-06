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Украинские власти не смогли достичь своих целей на предстоящем саммите в Швейцарии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова политолога Константина Бондаренко.

По его словам, данный саммит постепенно превращается в форум, так как статус саммита предполагает дискуссию лиц, которые уполномочены принимать конкретные решения, а не просто "выступить в роли статистов".

Эксперт отметил, что еще одной целью Украины было привлечение максимального числа страг Глобального Юга, чтобы попытаться сформировать фактор давления на Москву. Однако эта задача не была выполнена.

Бондаренко заявил, что любой принятый на этой конференции документ будет "пустой" декларацией, и каких-либо обязующих соглашений при этом не будет, поскольку на саммите не будут присутствовать необходимые стороны.

"Будет принято какое-то итоговое заявление: "мы считаем, что необходимо провести обмен пленными". Россия скажет: "принимаем к сведению, спасибо", – заключил политолог.

Мирная конференция по Украине состоится в Бюргенштоке 15–16 июня. На мероприятие приедут некоторые представители G7, G20, ЕС, БРИКС и других объединений. Всего в саммите примут участие более 160 делегаций, но РФ на ней присутствовать не будет.

Кроме того, официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что Китай также не станет принимать участия в конференции по Украине в Швейцарии, так как организаторы не обеспечили ключевые факторы для ее проведения.