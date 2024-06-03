МИД КНР: Китай не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

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Китай не станет принимать участия в конференции по Украине в Швейцарии, так как организаторы не обеспечили ключевые факторы для ее проведения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Мао Нин.

По ее словам, конференцию должны признавать как Россия, так и Украина. При этом участники должны быть все в равных правах, а мирные проекты необходимо обсуждать справедливо.

"Это три важных фактора. Нам будет сложно участвовать в этой конференции, поскольку мы считаем, что в ходе ее проведения эти три фактора будет сложно обеспечить", – заявила дипломат.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Китай намеренно отказался от участия в "саммите мира" в Швейцарии и пытается сорвать конференцию. По мнению Зеленского, КНР является инструментом в руках Владимира Путина.

Кроме того, отказ некоторых стран от участия в саммите Зеленский назвал "поддержкой войны". Такие действия, по его словам, не приближают мир, а демонстрируют поддержку РФ.



