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Швейцария потеряла свой многолетний нейтралитет, выразив солидарность с западным меньшинством на фоне украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Также официальный представитель Кремля прокомментировал позицию крупнейшей в конфедерации Швейцарской народной партии, которая назвала односторонним готовящийся в стране саммит по Украине.

"То, что с аргументацией этой партии мы бы согласились, это однозначно", – добавил Песков.

Ранее партия "Демократический союз центра" (UDC) призвала власти Швейцарии пригласить РФ на конференцию по Украине, которая пройдет 15–16 июня. Политики считают, что сейчас мероприятие выглядит как односторонняя встреча по пропаганде и вооружению, что может еще больше вовлечь Швейцарию в украинский конфликт.

Мирная конференция по Украине состоится в Бюргенштоке. На мероприятие приедут представители G7, G20, ЕС, БРИКС и других объединений. Всего в саммите примут участие более 160 делегаций, но РФ на ней присутствовать не будет.