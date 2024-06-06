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Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской и Воронежской областях
Фото: Министерство обороны РФ
Опасность атаки беспилотников была объявлена на территории Курской и Воронежской областей. Об этом сообщили главы регионов в своих соцсетях.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов подчеркнул, что силы и средства ПВО были приведены в готовность для отражения возможной атаки.
Глава Воронежской области Александр Гусев призвал местных жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от местного правительства или от МЧС.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 5 июня дежурные средства российской противовоздушной обороны сбили пять беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Курской и Воронежской областей.
До этого три человека получили ранения при атаке автобуса беспилотником в Шебекине Белгородской области. У транспортного средства в результате атаки оказалась пробита крыша и повреждено остекление.
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