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Происшествия

Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской и Воронежской областях

Фото: Министерство обороны РФ

Опасность атаки беспилотников была объявлена на территории Курской и Воронежской областей. Об этом сообщили главы регионов в своих соцсетях.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов подчеркнул, что силы и средства ПВО были приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Глава Воронежской области Александр Гусев призвал местных жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от местного правительства или от МЧС.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 5 июня дежурные средства российской противовоздушной обороны сбили пять беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Курской и Воронежской областей.

До этого три человека получили ранения при атаке автобуса беспилотником в Шебекине Белгородской области. У транспортного средства в результате атаки оказалась пробита крыша и повреждено остекление.

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