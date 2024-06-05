Силы ПВО сбили 5 БПЛА над Белгородской, Курской и Воронежской областями

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства российской противовоздушной обороны сбили пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской и Воронежской областей. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – отметило ведомство.

Как уточнили в Минобороны, два беспилотника были уничтожены на Белгородской областью, еще два – над Курской и один – над Воронежской.

Ранее два человека пострадали при атаке БПЛА на штаб по восстановлению жилья под Белгородом. Дрон сбросил взрывное устройство на крыльцо штаба. В числе пострадавших оказалась мирная жительница и заместитель главы администрации Грайворонского городского округа Роман Твердун.

До этого силы ПВО уничтожили разведывательный украинский беспилотник над Суземским районом Брянской области. В результате воздушной атаки никто не пострадал.

