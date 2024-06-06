Облачная погода с прояснениями и гроза ожидаются в Москве 6 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем прогнозируется в столице в четверг, 6 июня. Местами по городу пройдет гроза. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 25 до 27 градусов, по области – от 23 до 28 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице понизится до 14 градусов, а в Подмосковье – до 12 градусов.

Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве 6 июня из-за грозы. Предупреждение распространяется и на территории Подмосковья.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в ближайшие выходные, 8 и 9 июня, в Москве ожидается около 26 градусов тепла с переменной облачностью и практически без осадков.