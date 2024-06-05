Синоптик Леус: 6 и 7 июня в Москве возможны ливни с грозой и градом

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Москве 6 и 7 июня ожидаются дожди с грозами и градом. Об этом сообщает RT со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

Кроме того, он уточнил, что во второй половине недели столбик термометра будет постепенно снижаться из-за циклона, который пройдет по югу европейской части России и заденет Москву. Например, 6 июня в столичном регионе прогнозируется до 27 градусов тепла, а 7 числа – до 25 градусов.

"Мы уйдем от изнуряющей жары, которая близка к 30-градусным отметкам. Тем не менее температура все равно будет на несколько градусов выше климатической нормы", – уточнил Леус.

По его словам, ближе к выходным в столице прогнозируется комфортная и сухая погода с температурой на 2–3 градуса выше нормы.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в столице на этой неделе может выпасть 65% от месячной нормы осадков. Синоптик предупредил, что четверг, 6 июня, будет одним из самых дождливых дней. Он также отметил, что есть вероятность мозаичного града диаметром 2–3 миллиметра. Ветер, по его словам, может усилиться до значений, которые характерны для шторма.

