Синоптик Тишковец пообещал москвичам теплое лето без экстремальной жары

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Лето в Москве в этому году ожидается теплым, но без экстремальной жары, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"Превышение над средней сезонной температурой воздуха составит всего 1–2 градуса, а значит, в Центральной России обойдется без экстремальной жары", – сказал синоптик.

Он рассказал, что июнь в столице будет на два градуса теплее нормы, июль – около нормы, август – на один градус выше средних показателей. Нормой для столицы считаются 10–15 градусов ночью и 20–25 градусов – днем. По словам синоптика, это идеальный климат для россиян.

Тишковец добавил, что количество осадков также будет близким к норме. Лишь в июле возможно превышение на 30%.

Ранее сообщалось, что последний день мая в Москве в этом году стал самым жарким за последние 17 лет. Температура воздуха на базовой метеостанции столицы ВДНХ достигла отметки в 29,8 градуса.

В последний раз так тепло 31 мая было 17 лет – в 2007 году. Тогда был установлен суточный рекорд максимальной температуры для этого дня, составляющий 31,7 градуса. Кроме того, нынешнее 31 мая стало самым теплым днем с начала года, побив рекорд вчерашнего дня.

При этом вечером 31 мая в Москве ожидаются дождь и гроза. При грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

В связи с непогодой автомобилистов просят снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходов призывают обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.