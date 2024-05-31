Москвичей предупредили о дожде с грозой вечером 31 мая

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Дождь и гроза ожидаются в Москве вечером 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, погода ухудшится в период с 16 до 23 часов. При грозе ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.

В связи с непогодой автомобилистов просят снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковать автомобили вдали от деревьев.

Пешеходов призывают обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее сообщалось, что днем 1 и 2 июня в Москве сохранится сильная жара с температурой до 30 градусов. Жителям и гостям города рекомендуют быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды. В ведомстве посоветовали соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

В свою очередь, Дептранс Москвы из-за сильной жары продолжает бесплатно выдавать воду на станциях метро "Измайловская", "Филевский Парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино".

Оранжевый уровень погодной опасности ввели в столице ввиду жаркой погоды. Предупреждение действует до 18:00 31 мая. Оранжевый уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.