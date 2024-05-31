Жара до 30 градусов сохранится 1 и 2 июня в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Днем 1 и 2 июня в Москве сохранится сильная жара с температурой до 30 градусов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного ГУ МЧС.

В министерстве порекомендовали жителям и гостям города быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды. В ведомстве посоветовали соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

В свою очередь, Дептранс Москвы из-за сильной жары продолжает бесплатно выдавать воду на станциях метро "Измайловская", "Филевский Парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино".

Также получить воду можно и на автовокзалах Центральный, Саларьево, Красногвардейский, Южные ворота и Северные ворота, отметили в телеграм-канале столичного Дептранса. Кроме того, пассажиры могут взять бутилированную воду на Ленинградском вокзале и станциях Ховрино, Сходня, Химки и Зеленоград-Крюково.

В Дептрансе уточнили, что работники метро ежедневно замеряют температуру на станциях и при необходимости корректируют режим работы вентиляции. Сейчас она функционирует в летнем режиме. По результатам замеров температуры Дептранс может изменить список станций для бесплатной раздачи воды.

В ведомстве призвали москвичей в жаркие дни особо бережно относиться к своему здоровью. Если в метро граждане почувствовали себя плохо, они могут воспользоваться колоннами экстренного вызова, чтобы получить медпомощь, заключили в Дептрансе.

В свою очередь, ЦППК предлагает воду на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах. А также на станциях диаметров Подольск, Тушинская, Выхино, Раменское, Железнодорожная и Мытищи.

Компания "Аэроэкспресс" выдает бесплатную бутилированную воду пассажирам в своих экспресс-автобусах. Системы климат-контроля в поездах, автобусах и терминалах перевозчика поддерживают комфортную температуру. Во всех терминалах и поездах "Аэроэкспресса" есть прохладительные напитки, а в бизнес-классе они уже включены в стоимость.

Ранее оранжевый уровень погодной опасности ввели в столице ввиду жаркой погоды. Предупреждение действует до 18:00 31 мая. Оранжевый уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.