Синоптик Тишковец: 65% от месячной нормы осадков выпадет в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Юлия Иванко

В столице на следующей неделе может выпасть 65% от месячной нормы осадков. Такой прогноз ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец опубликовал в своем телеграм-канале.

"Только за 5 рабочих дней на столицу прольется до 50 миллиметров осадков, то есть 50-литровая бочка дождевой воды на метр квадратный московских улиц или 65% от месячной нормы", – объяснил он.

Cиноптик предупредил, что самыми дождливыми днями будут понедельник, 3 июня, и четверг, 6 июня. В первый день предстоящей недели ожидается до 11 миллиметров осадков, а в четверг – до 17 миллиметров осадков, в результате чего в городе могут возникнуть подтопления, добавил он.

Тишковец также отметил, что есть вероятность мозаичного града диаметром 2–3 миллиметра. Ветер, по его словам, может усилиться до значений, которые характерным для шторма.



Ранее Гидрометцентр предупредил, что вечером в воскресенье, 2 июня, в Москве ожидается дождь. Местами осадки будут сопровождаться грозой. Скорость порывов ветра не превысит 10 метров в секунду.

До этого Тишковец рассказал, что первый день лета в Москве стал самым жарким за последние 30 лет. Температура воздуха поднялась до 30,3 градуса, уточнил он.

