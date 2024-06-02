Синоптик Тишковец: температурный рекорд установлен в Москве 1 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве 1 июня поднялась до 30,3 градуса, тем самым побив рекорд 1995 года. Об этом в своем телеграм-канале со ссылкой на данные базовой метеостанции на ВДНХ сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, такой показатель на 7–9 градусов превысил норму. До этого рекорд был зафиксирован 1 июня 1995 года. Тогда воздух прогрелся до 28,8 градуса.

"Справедливости ради отметим, что за всю полувековую метеоисторию Москвы рекорд остается за 1921 годом (33,1 градуса). 30-градусная жара отмечалась также в центре Москвы, на Балчуге, (плюс 31,3) и в Строгино – 30,5 градусов", – отметил Тишковец.

В Подмосковье температуру воздуха выше 30 градусов зафиксировали в Красногорске, Долгопрудном, Внукове, Домодедове, Воскресенске, Коломне и других.

Синоптик также добавил, что в течение следующей недели 30-градусной жары в городе не ожидается. Температура воздуха зафиксируется на отметке от 22 до 27 градусов, что будет соответствовать климатической норме июля.

Между тем вечером 2 июня в Москве ожидается дождь. Местами осадки будут сопровождаться грозой. Скорость порывов ветра не превысит 10 метров в секунду.

