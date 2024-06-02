Дождь и гроза ожидаются в Москве 2 июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переменная облачность, кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 2 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Согласно данным синоптиков, температура днем в столице составит от 28 до 30 градусов, по области – от 25 до 30 градусов.

Скорость юго-восточного ветра составит 5–10 метров в секунду, атмосферное давление установится на отметке 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее столичный главк МЧС рекомендовал жителям не разводить огонь и соблюдать требования пожарной безопасности в связи с жаркой погодой. По прогнозам синоптиков Росгидромета, вплоть до 2 и 3 июня местами в Москве сохранится высокая пожароопасность четвертого класса из пяти возможных.

Днем в понедельник, 3 июня, температура будет колебаться в диапазоне 25–27 градусов. Дожди из Москвы не уйдут. К середине недели показатели снизятся до 20–25 градусов.