Теплая погода и небольшие дожди ожидаются в ближайшие дни в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Теплая погода сохраняется в столице, однако в ближайшие дни ожидаются небольшие дожди. Такой прогноз появился на официально портале мэра и правительств Москвы.

Температура в ночное время будет от 11 до 18 градусов. В субботу, 1 июня, воздух в городе прогреется до 30 градусов. Кратковременные дожди с грозой придут в столицу, утверждают синоптики. Ветер может усилиться до 12–15 метров в секунду.

В воскресенье, 2 июня, столбики термометров будут на уровне 27–29 градусов. В этот день тоже прогнозируются осадки.

Днем в понедельник, 3 июня, температура будет колебаться в диапазоне 25–27 градусов. Дожди из Москвы не уйдут. К середине недели показатели снизятся до 20–25 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что лето в столице в этому году ожидается теплым, но без экстремальной жары. Он также добавил, что количество осадков будет близким к норме, лишь в июле возможно превышение на 30%.

Последний день мая в Москве в этом году стал самым жарким за последние 17 лет. Температура воздуха на базовой метеостанции столицы ВДНХ достигла отметки в 29,8 градуса.

