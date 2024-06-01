01 июня, 18:00Общество
МЧС призвало москвичей не разводить огонь из-за высокой пожароопасности
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В связи с жарой москвичам рекомендовали не пользоваться огнем и соблюдать требования пожарной безопасности. Об этом столичный главк МЧС РФ сообщил в телеграм-канале.
По прогнозам синоптиков Росгидромета, 2 и 3 июня местами в Москве сохранится высокая пожароопасность четвертого класса из пяти возможных.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе жаркая погода покинет Москву. По его словам, с 3 июня воздушные массы начнут поступать с юго-запада, в связи с чем днем в городе ожидается от 22 до 27 градусов, а ночью – около 15 градусов. Кроме того, прогнозируются небольшие осадки, сказал метеоролог.
Вильфанд добавил, что дожди смягчат пожароопасную ситуацию и будут комфортными для граждан.
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