Аэрацию воздуха провели в Москве на фоне жары

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Аэрацию воздуха провели в Москве в связи с жарой. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента ЖКХ.

"Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" направили 30 мая струи воды помывочных машин вверх", – уточнили в департаменте.

Таким образом, специалисты департамента охладили не только дороги, но и воздух, который прогревается до высокой температуры из-за асфальта.

Ранее оранжевый уровень погодной опасности ввели в Москве до 18:00 31 мая в связи с жаркой погодой. Этот уровень является предпоследним в колористической шкале метеопредупреждений и означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в начале следующей недели в столице прогнозируется температура воздуха от 22 до 27 градусов. Также будут небольшие дожди, подчеркнул синоптик. Вильфанд отметил, что небольшие осадки смягчат пожароопасную ситуацию и будут комфортными для жителей.

