МЧС предупредило о высоком риске пожаров в Москве с 30 мая

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С 30 мая по 1 июня в Москве сохранится пожароопасность 4-го класса. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

В связи с жаркой погодой москвичей и гостей столицы призвали соблюдать осторожность. До 31 мая включительно в МЧС посоветовали носить одежду светлых тонов, головные уборы, а также не находиться на солнце долгое время.

29 мая температура воздуха в Москве поднялась до 26,4 градуса. Показатель стал рекордным, в связи с чем день признали самым теплым с начала года.

Ночь на 29 мая также стала самой теплой с начала года. На Балчуге воздух прогрелся до 18,1 градуса, а за пределами Садового кольца в ночное время было 12–15 градусов.

