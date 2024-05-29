Синоптик Позднякова: ночь на 29 мая стала самой теплой в Москве с начала года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ночь на 29 мая в центре Москвы стала самой теплой с начала 2024 года. Об этом специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова написала в телеграм-канале.

Синоптик рассказала, что на Балчуге минимальная температура воздуха составила 18,1 градуса. За пределами Садового кольца в ночное время было 12–15 градусов, что не превысило минимальную температуру, зафиксированную 21 мая, отметила она.

По словам Поздняковой, на юго-востоке Подмосковья ночь была теплее, чем на западе, где температура не превышала 10 градусов. Метеоролог указала, что в столичном регионе ночи станут теплее на 2–3 градуса, а в Москве они уже станут душными, указала метеоролог.

Кроме того, синоптики заявили, что на этой неделе в столицу придет жара. По данным синоптиков, 1 и 2 июня можно будет открывать купальный сезон, сообщает "Вечерняя Москва".

Воздух в условиях малооблачной погоды будет хорошо прогреваться, и ночи будут теплее. Ближе к выходным пройдут кратковременные дожди, которые немного собьют показания термометров, но глобально на погоду не повлияют.

По прогнозу Гидрометцентра РФ, 29 мая в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью в городе будет от 11 до 13 градусов, днем – от 28 до 30 градусов. 30 мая ночью воздух прогреется до 14–16 градусов, днем – до 28–30 градусов. Также в пятницу, 31 мая, в столице может пройти небольшой кратковременный дождь. Температура в ночное время составит от 12 до 17 градусов тепла, в дневное время – от 23 до 28 градусов.

Позднякова добавила, что последняя неделя мая в Москве будет жаркой. По ее словам, область высокого атмосферного давления, которая охватит большую часть европейской части России, обеспечит солнечную и сухую погоду. Специалист подчеркнула, что такая жара не является редкостью. Так, в 1979 и 2007 годах похожая погода удерживалась в течение шести суток, а в 2007-м последние пять дней мая стали рекордно жаркими.

Однако, продолжила метеоролог, май не всегда "передавал жаркую эстафету июню". В половине случаев жара покидала столичный регион 31 мая, сказала она.

В свою очередь, синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в разговоре с RT спрогнозировал в столице теплую погоду до конца недели. Он указал, что температура воздуха 21–26 градусов сохранится в Москве и Подмосковье. На севере области, продолжил он, может быть кучево-дождевая облачность, однако столицу дождь обойдет стороной. В ЦФО 30 мая пройдут дожди в Смоленской, Тверской и Костромской областях, рассказал специалист.

Ильин подчеркнул, что 31 мая в Подмосковье может пройти дождь, местами ожидаются грозы, однако это продлится один день. В целом до конца недели в Москве и области погода будет без существенных осадков, температура 1 и 2 июня составит от 23 до 28 градусов, подытожил собеседник RT.

Также в беседе с изданием врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов объяснил, что на иммунитет влияет не жара, а резкие перепады температуры. С его слов, человек тратит время и силы на адаптацию, из-за чего может появиться повышенная чувствительность к простудным заболеваниям.

Врач уточнил, что в период жаркой погоды в связи с длительным использованием кондиционера стоит ожидать большого числа пациентов с герпесом. Кроме того, подчеркнул Жемчугов, если поток воздуха от кондиционера направлен на грудь, то может появиться пневмония или бронхит. В заключение иммунолог рекомендовал "не перебарщивать с купанием", поскольку водоемы еще недостаточно прогрелись.

Более того, во время загара нужно закрыть родинки, чтобы на них не воздействовали солнечные лучи. Такой совет дал врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин, сообщает News.ru.

По его мнению, во время загара человеку следует закрыть родинки или вовсе их удалить. Есть такое понятие "диспластический невус" – это доброкачественная родинка с повышенным риском озлокачествления, уточнил он.

Кроме того, объяснил специалист, такие родинки могут быть как единичными, так и множественными. Людям, у которых в семейном анамнезе были случаи рака кожи, нужно быть внимательными к нахождению под солнечными лучами, предупредил Черемушкин.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в большинстве подмосковных водоемов верхний слой воды уже прогрелся до 18 градусов. Это означает открытие купального сезона, сказал он.