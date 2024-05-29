Роспотребнадзор рекомендовал сокращать рабочий день при высокой температуре воздуха

Фото: depositphotos/monkeybusiness

Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день на 1 час, если температура в помещении приблизилась к отметке 28,5 градуса без кондиционера, на 2 часа – если температура составляет 29 градусов, на 4 часа – при температуре 30,5 градуса. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте федеральной службы.

В ведомстве указали, что жаркая погода приводит к ухудшению условий труда, особенно это касается тех, кто работает на открытом воздухе или в помещениях, не оснащенных климатическим оборудованием.

По данным Роспотребнадзора, при работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 градуса и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15–20 минут с последующей продолжительностью отдыха не менее 10–12 минут в охлаждаемых помещениях. При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4–5 часов для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5–2 часа – для лиц без специальной одежды.

Для того чтобы не допустить обезвоживание организма, следует соблюдать питьевой режим, а рекомендуемая температура питьевой воды, напитков или чая не должна превышать 10–15 градусов, заключили в Роспотребнадзоре.

Ранее в главном управлении МЧС РФ по Москве предупредили о сильной жаре до 30 градусов днем с 29 по 31 мая. Сотрудники МЧС порекомендовали москвичам быть осторожными и внимательными, носить одежду светлых тонов и головные уборы, избегать перегрева на солнце и пить больше воды.

Также сообщалось, что с 29 по 31 мая с 14:00 до 17:00 сотрудники ЦППК начнут раздавать питьевую воду на вокзалах и крупных станциях.