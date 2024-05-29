ЦППК начала раздавать воду на вокзалах и крупных станциях из-за жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники ЦППК будут раздавать питьевую воду на вокзалах и крупных станциях в связи с жаркой погодой, которая установилась в Москве и области. Об этом рассказали в телеграм-канале компании.

Пассажиры смогут получить у сотрудников ЦППК стакан воды в период с 29 по 31 мая. Воспользоваться услугой можно будет в самые жаркие часы дня – с 14:00 до 17:00.

Воду в это время будут предлагать на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах. Кроме того, пассажиры смогут освежиться на станциях Выхино, Железнодорожная, Мытищи, Подольск, Раменское и Тушинская.

Ранее главное управление МЧС РФ по Москве распространило штормовое предупреждение о жаре до 30 градусов днем с 29 по 31 мая.

В ведомстве рекомендовали москвичам быть осторожными и внимательными в этот период, носить одежду светлых тонов и головные уборы, избегать перегрева на солнце и пить больше воды. Кроме того, жителям и гостям столицы напомнили о важности соблюдения требований пожарной безопасности.