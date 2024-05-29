Синоптик Леус: 29 мая стало самым теплым днем в Москве с начала года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Среда, 29 мая, стала самым теплым днем в Москве с начала 2024 года. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Эксперт уточнил, что к полудню столбики термометров базовой метеостанции столицы на ВДНХ показали 26,4 градуса.

Таким образом, воздух в Москве прогрелся еще на 0,5 градуса по сравнению с прошлым температурным рекордом.

Прошлый рекорд был зафиксирован во вторник, 28 мая. В этот день температура воздуха в столице составляла 25,3 градуса.

Ранее специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что ночь на 29 мая в центре Москвы стала самой теплой с начала года. Максимальная температура воздуха составила 18,1 градуса. Кроме того, метеоролог отметила, что в столичном регионе ночи будут постепенно становиться теплее на 2–3 градуса.

Также главное управление МЧС РФ по Москве распространило штормовое предупреждение о жаре до 30 градусов в дневные часы с 29 по 31 мая. В связи с этим сотрудники ведомства призвали жителей столицы быть осторожными и внимательными, напомнив о мерах противопожарной безопасности. Также горожанам посоветовали носить одежду светлых тонов и головные уборы, избегать перегрева на солнце и пить больше воды.