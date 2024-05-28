Синоптик Леус: 28 мая стало самым теплым днем в Москве с начала года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вторник, 28 мая, стал самым теплым днем в столице с начала 2024 года, отметил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Он рассказал о погоде в своем телеграм-канале.

"Вслед за Петербургом новый максимум с начала года взяла и Москва. Он заметно ниже, чем в Санкт-Петербурге, и пока составляет 25,3 градуса. Это на 0,1 градуса выше, чем было 26 мая", – говорится в его публикации.

Леус уточнил, что окончательный температурный показатель будет известен после 21:00.

Ранее москвичам рекомендовали сократить время пребывания на улице из-за жары. Жителям столицы напомнили о важности соблюдения водного баланса. Горожанам необходимо пить больше воды, – норма равна 1,5–2 литрам в день.

В свою очередь, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов спрогнозировал грозовые дожди в выходные.

