Синоптик Ильин: к концу рабочей недели температура в Москве повысится до 30 градусов

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Температура до 30 градусов ожидается в Москве в конце рабочей недели. Об этом сообщил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин, передает RT.

Ильин рассказал, что жителей Московского региона на текущей неделе ждет прекрасная погода. По его словам, над Русской равниной установился солнечный антициклон, поэтому температура воздуха до конца недели будет очень высокой. Если в понедельник, 27 мая, воздух в Москве прогреется до 23–25 градусов, что уже выше климатической нормы на 1–2 градуса, то к концу недели ожидается 25–30 градусов.

Во вторник, 28 мая, в столице ожидается около 27 градусов, 29 мая – около 28 градусов, а в четверг и пятницу, 30 и 31 мая – 30 градусов жары. В ночные часы температура также будет достаточно высокой. В предстоящую ночь в Москве ожидается около 10 градусов, а далее – 11–16 градусов. При этом осадков на рабочей неделе ждать не стоит, добавил эксперт.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в последние майские дни ультрафиолетовый индекс будет составлять 4–6 единиц, передает Агентство "Москва". В связи с этим он призвал избегать открытого солнца или использовать защитную одежду, кремы и головные уборы.

Синоптик подтвердил, что с конца мая и в первые дни лета в столице прогнозируется сильная жара – столбики термометров будут подниматься до плюс 30 градусов. По его словам, 30 и 31 мая возможен кратковременный дождь, тем не менее температура будет июльской.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что последний день весны в этом году может стать одним из самых теплых в Москве за всю метеоисторию ВДНХ. По его словам, ночью 31 мая в столице ожидается от 12 до 17 градусов тепла, а днем – от 26 до 31 градуса.

Прогнозируемая температура будет на 7–8 градусов выше климатической нормы, уточнил он. Такие значения могут побить рекорд, который был установлен 31 мая в 2007 году. Тогда, по словам синоптика, столбики термометров достигли показателя в плюс 31,7 градуса.

До этого ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что первое июня может стать самым жарким в Москве за последние 80 лет. В этот день прогнозируется температура до 30 градусов. Последняя пятидневка весны ожидается на 3–4 градуса теплее многолетних значений, добавила она.

