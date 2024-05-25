Синоптик Вильфанд: температура в Москве 30 мая может достичь отметки 29 градусов

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Температура в Москве может составить 29 градусов на следующей неделе. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"Москва находится в холодной части антициклона, воздушные массы перемещаются с севера и северо-востока. И это сочетание умеренно холодного воздуха и солнечной энергии мощной приводит к тому, что температура находится в диапазоне +23...+25 градусов", – подчеркнул он.

Как отметил синоптик, 26 мая центр антициклона перейдет на восток, поэтому прогнозируется более мощная солнечная энергия. Столбики термометров покажут от 26 до 28 градусов, что на 3–4 градуса выше многолетних значений.

По словам метеоролога, 27 мая температура составит от 21 до 23 градусов, 28 мая она повысится до 27 градусов, а 29 числа – до 28 градусов. Он уточнил, что 30 мая температура может дойти до 29 градусов.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что первое июня может стать самым жарким в Москве за последние 80 лет. В этот день прогнозируется температура до 30 градусов. Последняя пятидневка весны ожидается на 3–4 градуса теплее многолетних значений, добавила она.

